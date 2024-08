Seit acht Jahren beliefert die Firma Lekkerland vom seinerzeit neu gebauten Logistikzentrum in Bobenheim-Roxheim alles, was Tankstellen und Kioskbetreiber im Angebot haben. Dahinter steckt ein riesiger Markt, der eher selten im Vordergrund steht. Für RHEINPFALZ-Leser öffnet der Lekkerland-Standort in Bobenheim-Roxheim für einen Vormittag die Türen.

Wie ein Supermarkt mit Waren versorgt wird, ist klar. Doch wer beliefert eigentlich die unzähligen Tankstellen, Kiosks und Coffee Shops? Die Antwort: Ein Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Frechen. Lekkerland beliefert sowohl den Bahnhofskiosk als auch die Autobahntankstelle sowie viele weitere Kunden. Das Geschäft scheint zu laufen: 2023 machte das Unternehmen 15,1 Milliarden Euro Umsatz und bediente 62.800 Verkaufsstellen in Europa, 41.800 davon in Deutschland. Wie lukrativ das Geschäft ist, verdeutlicht die Übernahme von Lekkerland durch die Rewe Group im Jahr 2020.

Zählte Lekkerland vor acht Jahren noch fünf Vollsortimentlager auf bundesdeutschem Gebiet, sind es inzwischen sieben. Eines davon steht in Bobenheim-Roxheim, das offiziell als Standort Mannheim gelistet wird. Insgesamt kommt Lekkerland auf zwölf Lagerstandorte im Bundesgebiet. Auf mehr als 220.000 Quadratmeter Lagerfläche warten dort 15.000 verschiedene Produkte darauf, ausgeliefert zu werden. Dazu zählen alle erdenklichen Snacks, Backwaren, aber auch Frische- und Tiefkühlprodukte sowie Tabak. In Bobenheim-Roxheim sind die Waren auf vier verschiedene Lager aufgeteilt: das Tabaklager, ein Frische- und ein Tiefkühllager sowie ein Bereich für Lebensmittel, die nicht gekühlt werden müssen.

Wie der Weg der Lekkerland-Waren genau aussieht und wie auf dem Gelände gearbeitet wird, erläutern Vertreter des Standorts bei einem Rundgang durch das Lager am Mittwochvormittag, 21. August, etwa zwei Stunden lang einer Gruppe von RHEINPFALZ-Lesern.

Anmeldung

Für die Sommertour „Lekkerland“ am Mittwoch, 21. August, können sich Leser (bitte Telefonnummer angeben) bis Freitag, 16. August, 10 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort Lekkerland, anmelden. Sollten mehr als 20 Anmeldungen eingehen, wird gelost. Angerufen werden nur die tatsächlichen Teilnehmer, eine Absage an die anderen Bewerber erfolgt nicht.