Im Logistikzentrum am Palmberg läuft alles rund. Am Dienstag hat der Technische Betriebsleiter RHEINPFALZ-Lesern die neue Lager- und Abfüllhalle gezeigt und erklärt, wie das Weinmachen am Laumersheimer Standort der Vier Jahreszeiten Winzer funktioniert.

Die Sonne brennt bereits, als sich am Vormittag 25 RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser an der großen Halle treffen und über Wege, die neu asphaltiert werden, zum Altbau gegenüber gelangen.