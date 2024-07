Dass es in Frankenthal einen Knast gibt, wissen viele. Doch was sich hinter den grauen Mauern an der Ludwigshafener Straße tagtäglich abspielt, davon dürften die meisten nur eine vage Vorstellung haben. Einen Einblick in den Alltag eines Gefängnisses gibt es für unsere Leser am Donnerstag, 1. August.

Vom Aufschluss am Morgen bis zum Nachtdienst sind knapp 200 Mitarbeiter im Allgemeinen Vollzugsdienst im Drei-Schicht-System an sieben Tagen pro Woche für den Betrieb in den sechs Hafthäusern verantwortlich. Jedes Haus hat einen eigenen Hof für den Freigang. Versorgt werden die aktuell 411 Gefangene der Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal – darunter 87 Männer in Untersuchungshaft – über eine eigene Küche, die sich ebenso wie eine Wäscherei, Schulräume, eine Sporthalle und eine Kapelle auf dem Gelände befindet. In den Arbeitsbetrieben der JVA werden verschiedene Aufträge für Unternehmen erledigt.

420 Plätze gibt es in Frankenthal im geschlossenen Vollzug. Die Inhaftierten, die hier Haftstrafen von bis zu acht Jahren verbüßen, sind grundsätzlich einzeln untergebracht: Bett, Tisch, Schrank, Waschbecken und Toilette auf jeweils 8,3 Quadratmetern. Neben den Vollzugsbeamten werden sie von Fachleuten im Sozialdienst und in der Seelsorge betreut, zusätzlich beschäftigt die JVA eine Ärztin, eine Zahnärztin, Verwaltungsmitarbeitende und Juristen. 250 Mitarbeiter sind es insgesamt, die den Betrieb im offenen und geschlossenen Vollzug am Laufen halten. Geleitet wird die Vollzugsanstalt seit 2015 von Gundi Bäßler. Sie wird die RHEINPFALZ-Leser begrüßen und auf dem Rundgang durch die JVA begleiten.

Strenge Sicherheitsregeln

Die Juristin ist die erste Frau an der Spitze der Strafanstalt, die in diesem Jahr ein Jubiläum feiert. Vor 50 Jahren wurde der damalige Neubau an der Ludwigshafener Straße, östlich der Frankenthaler Innenstadt, in Betrieb genommen – nach mehr als zehn Jahren Planungszeit und drei Jahre nach dem Spatenstich 1971. Das Wohnviertel in direkter Nachbarschaft der JVA entstand parallel. Doch ein Gefängnis gab es in Frankenthal schon deutlich früher. Mit dem Umzug des Kreisgerichts Speyer nach Frankenthal 1816 wurde in der Stadt ein Arrestgebäude mit Gendarmeriekaserne errichtet, das 1861 in das Königlich Bayerische Bezirksgefängnis Frankenthal umgewandelt wurde.

Wer die heutige Justizvollzugsanstalt (JVA) besuchen will, muss strenge Sicherheitsvorkehrungen beachten. Alle Teilnehmer unserer Sommertour, die um die Mittagszeit startet, müssen volljährig sein und sich mit einem Lichtbildausweis identifizieren können. Kinder und Jugendliche können nicht dabei sein. Dass Waffen und Drogen nicht erlaubt sind, versteht sich von selbst. Doch auch Mobiltelefone müssen aus Sicherheitsgründen draußen bleiben.

Anmeldung

Wer beim Besuch der Justizvollzugsanstalt Frankenthal am 1. August mittags dabei sein will, kann sich bis Montag, 29. Juli, 10 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort JVA, unter Nennung der Anzahl der Teilnehmer anmelden. Die Besucheranzahl ist begrenzt. Sollten uns mehr Zuschriften erreichen, wird gelost. Zur Benachrichtigung bitte eine Telefonnummer angeben.