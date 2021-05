WAS BÜRGER ÄRGERT: Überfüllte Mülleimer und verdreckte Hochbeete in Parks und am Bahnhof – darüber beklagt sich RHEINPFALZ-Leser Jürgen Gotzek. Uschi Frankenberger ärgert sich über die Hinterlassenschaften von Jugendlichen im Bereich des Ostparkbads und in der Grünanlage am Kanal.

Am Wendehammer des Schießgartenwegs, um das Ostparkbad herum und in der Grünanlage Am Kanal – an diesen Stellen sei es zunehmend verdreckt und vermüllt, beklagt Uschi Frankenberger. Nach eigener Aussage beobachtet sie seit Wochen eine Gruppe von bis zu 20 Jugendlichen, die sich in ihrem Wohnbezirk regelmäßig trifft und Verpackungen von Lebensmitteln und Getränken sowie Wodkaflaschen liegenlässt. Auf ihre höflich vorgetragene Bitte, den Abfall in die Mülleimer zu werfen, hätten die Jugendlichen rüde geantwortet: „Räum’s doch selbst weg!“ Ihr gehe es nicht darum, die jungen Leute zu vertreiben, betont die 63-Jährige. „Irgendwo müssen sie sich ja treffen. Aber jeden Tag seine Abfälle liegenzulassen, das geht einfach zu weit“, findet Frankenberger.

Über einen Zeitraum von drei Wochen hinweg habe sie vergeblich versucht, das Ordnungsamt telefonisch zu erreichen, auch unter einer Handynummer für Notfälle. Über den Anrufbeantworter sei sie aber nie hinausgekommen. Auch das Hinterlassen einer Nachricht oder eine Terminvereinbarung sei nicht möglich gewesen.

Bußgelder bis zu 2000 Euro

Zwischenzeitlich konnte geklärt werden, dass die gewählte Festnetznummer nicht von der Stadt belegt war. Das Diensthandy sei ausnahmsweise nicht abgenommen worden, teilt die Verwaltung mit. Bei einem Anliegen könne man sich zu den Geschäftszeiten unter der Telefonnummer 06233 89392 an das Ordnungsamt wenden. Ansonsten laufe ein Anrufbeantworter. Der kommunale Vollzugsdienst sei montags bis freitags von 8 bis 24 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 18 bis 24 Uhr unter der Nummer 0171 3303928 erreichbar.

Für die von Frankenberger geschilderten Vergehen müssten ertappte Täter übrigens zehn bis 25 Euro berappen, erklärt Lisa Randisi, Pressesprecherin der Stadt. Handele es sich bei dem hinterlassenen Müll um scharfkantige Gegenstände wie zum Beispiel Glasscherben seien 20 bis 100 Euro fällig. Für illegal entsorgte Schadstoffe werde ein Bußgeld bis zu 2000 Euro erhoben, so Randisi. Dies sei in der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt geregelt. Inzwischen habe sich die Polizei des Problems angenommen. Frankenberger bestätigt das: Vor Kurzem habe sie beobachtet, dass besagte Gruppe von den Beamten kontrolliert worden sei, berichtet die 63-Jährige.

Verschmutzte Hochbeete

Um überfüllte Abfallbehälter in dem kleinen Park an der Polizeiinspektion Frankenthal sowie vermüllte Blumenrabatte am Hauptbahnhof geht es Jürgen Gotzek. Über einen Zeitraum von zwei Wochen habe er beobachtet, dass die dort angebrachten Mülleimer stets überfüllt und die Hochbeete unverändert verschmutzt gewesen seien. „Vor allem der Bahnhof als Tor zur Stadt sollte für ankommende Reisende doch einen guten Eindruck machen“, findet Gotzek. Anstatt bei der Aktion Rhinecleanup die Rheinauen zu säubern, sollte man sich zuerst einmal die Innenstadt vornehmen, mahnt der Frankenthaler.

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) reinigt nach eigenen Angaben den Bereich um den Bahnhof montags bis freitags. Die Parkplätze, Bushaltestellen und die Unterführung würden dreimal wöchentlich gereinigt, angrenzende Flächen und Papiereimer sogar täglich.

Container für Grünabfälle

Gotzek schlägt vor, dass jedem Stadtratsmitglied ein bestimmtes Areal zugewiesen werden sollte, um es dann im Auge zu behalten. Und er hat eine weitere Idee: Damit Bürger ihren Grünschnitt entsorgen könnten, ohne ein Auto zu benutzen, könnten an jedem Samstag in mehreren Vierteln Container aufgestellt werden. Damit dort alles ordnungsgemäß ablaufe, schlägt er vor, Studenten oder Langzeitarbeitslose für etwa 50 Euro als Kontrolleure zu postieren.

Das lehnt die Stadt ab, weil es bereits an zwei Samstagen im Jahr einen zusätzlichen Service gebe. An elf dezentralen Standorten würden dann Container aufgestellt, um Bürgern die Entsorgung von Kompost, Grünabfällen oder anderen Wertstoffen auf kurzen Wegen zu ermöglichen. EWF-Mitarbeiter würden dann vor Ort auch Hilfe leisten. Der Einsatz von betriebsfremden Personen sei arbeitsrechtlich nicht möglich, erläutert Randisi.