Melia Nagel aus Lambsheim wurde Dritte bei den am Wochenende in Bad Kreuznach ausgetragenen Rheinland-Pfalz-Jugend-Tennis-Hallenmeisterschaften in der Konkurrenz U14.

Ohne Satzverlust zog die für den BASF TC Ludwigshafen spielende 13-Jährige ins Halbfinale ein. Dort verlor die Lambsheimerin gegen die an Position eins gesetzte spätere Turniersiegerin Emily Eigelsbach vom HTC Bad Neuenahr.

Bei dem Spiel um Platz drei siegte Melia Nagel gegen die jahrgangsjüngere Amina Arndt vom VfL Bad Kreuznach. Nach einem klaren Gewinn des ersten Satzes musste die Lambsheimerin im zweiten Satz insgesamt drei Satzbälle abwehren, bevor sie den Satz-Tiebreak und damit das Spiel mit 6:1 und 7:6 für sich entscheiden konnte.

Mit dem erreichten dritten Platz schnitt Melia Nagel als beste Spielerin des Jahrgangs 2009/2008 im Tennisverband Pfalz ab.