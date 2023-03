Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zuletzt vier Partien in Folge ohne eine Niederlage in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga konnte der TSV Eppstein am Samstag beim SV Viktoria Herxheim keine Punkte ergattern. Das Team verlor das letzte Hinrundenspiel 1:7. Beim Thema Klassenerhalt sieht es mit 7:7 Punkten aber gut aus.

Die Eppsteiner hatten sich in der Südpfalz kaum Chancen ausgerechnet. Unter anderem, weil zwei Herxheimer bereits in der bayerischen Regionalliga gespielt haben. Zumindest ein Ehrenpunkt wurde aber erzielt.