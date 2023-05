Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für das erste Team des TSV Eppstein geht am Samstag der Spielbetrieb wieder los. Um 19 Uhr tritt es beim SV Viktoria Herxheim an. Für die Eppsteiner ist es die dritte Saison in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga. Weil gleich drei Stammkräfte nicht mehr zur Verfügung stehen, stellen sich die TSV-Spieler auf eine überaus harte Runde ein, in der es eigentlich nur um den Klassenerhalt gehen kann.

Für die Eppsteiner war es in der Rheinhessen-Pfalz-Liga nie leicht. Im ersten Jahr nach dem Aufstieg war der direkte Wiederabstieg sportlich bereits besiegelt, als eine Änderung der