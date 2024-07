Mit seiner in Kurpfälzer Mundart verpackten Schlagerrevue servierte das Rhein-Neckar-Theater Mannheim am Samstagabend in Großkarlbach eine Extraportion pure Lebensfreude, die das trostlose Wetter für ein paar Stunden vergessen ließ.

Da juckte es keinen großen Geist, dass nicht auf der Sommerbühne des Theaters Alte Werkstatt (TAW) im beschaulichen Winzerhof Claus gespielt werden konnte, sondern die Vorstellung ins