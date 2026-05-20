Im Rewe-Markt Lambsheim ist der Umbau abgeschlossen, ab Donnerstag , 21. Mai, ist der Einkaufsmarkt wieder offen. Er wurde fünf Wochen lang schmerzlich vermisst.

„Uns Lambsheimern kamen diese fünf Wochen des Umbaus unendlich lang vor“, sagte am Mittwoch Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU), bevor sie mit Vasfeddin Eren das rote Band am Rewe-Markteingang durchschnitt. Sie bescheinigte dem Kaufmann und Partner der Rewe Group Region Südwest sowie seiner Familie „eine beispiellose Verbundenheit mit dem Ort“.

Seit dem 16. April war der von Eren geführte Rewe-Markt in der Landmundstraße in Lambsheim geschlossen, weil Modernisierungen anstanden. Viel neue Technik wurde eingebaut, die Fleisch-, Wurst- und Käseabteilung bekam eine „heiße Theke“. Die Kühlware liegt jetzt in verglasten Schränken statt in Truhen, und die Gänge des Vollsortimenters sind ungewöhnlich breit, sodass man auch mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator gut durchkommt.

Online-Bestellungen nun möglich

Die Abwärme der Kühl- und Tiefkühlanlagen kann zum Heizen der Räume genutzt werden. Früheren Angaben von Rewe zufolge haben die Modernisierung und der neue Look knapp zwei Millionen Euro gekostet. Zum aktuellen Marktkonzept gehört ab dem 11. Juni das Angebot des „digitalen Einkaufs“: online bestellen und die kommissionierten Waren abholen.

Mehr Themen aus Lambsheim

Campen verboten: Gemeinde reagiert auf Missstände am Weiher

Fußball: Eintracht auf dem Weg zum Aufstieg in A-Klasse

Vor dem Amtsgericht: Milde Strafen trotz brutaler Attacke



Vasfeddin Eren verdeutlichte bei der Feierstunde, die unter anderem vom Weingut Krauß und der Bäckerei Jülly unterstützt wurde, dass der Umbau zwar weitgehend reibungslos vonstatten ging, aber trotzdem ein großer Kraftakt war, auch für die Mitarbeiter. „Mein größter Dank geht an meine Familie, ohne die das in dieser Größenordnung kaum zu realisieren gewesen wäre“, sagte Eren.

Mehrfach wurde von Gästen die familiäre und freundliche Atmosphäre in dem Einkaufsmarkt gelobt, und Eren selbst versicherte, dass dies Priorität habe: „Wir wollen die Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern begeistern“, sagte er. „Das Herzstück hier ist weder die Technik, noch sind es die Regale, sondern es ist das Engagement der Mitarbeiter.“ Das Umbauprojekt bezeichnete er als „Investition in die Zukunft dieses Standorts“.