Am 16. April schließen sich in Lambsheim für fünf Wochen die Türen des Lambsheimer Rewe-Markts. Grund ist ein Umbau, der helfen soll, das Klima zu schützen.

Der letzte Verkaufstag im Rewe-Markt Lambsheim ist am Mittwoch, 15. April, die Wiedereröffnung ist für Donnerstag, 21. Mai, vorgesehen. So kündigt es die Rewe Group Region Südwest an, und das sollten Kunden des Vollsortimenters in der Landmundstraße wissen. Denn fünf Wochen lang wird ein gewichtiger Teil des Nahversorgungsangebots für den Ort und darüber hinaus nicht zur Verfügung stehen.

Nur die Verkaufsstelle der Bäckerei Jülly bleibt in Betrieb und hat nach Angaben des Firmenchefs montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 7 bis 16 Uhr geöffnet. „An Sonntagen verkaufen wir unsere Backwaren von 8 bis 12 Uhr in unserem Geschäft in der Maxdorfer Straße“, sagt Stefan Jülly, dem das Rewe-Gebäude gehört. Mit dem Umbau habe er aber weder finanziell noch gestalterisch zu tun.

Die Genossenschaft Rewe will in ihren Lambsheimer Standort knapp zwei Millionen Euro investieren und ihm ein moderneres Erscheinungsbild geben. Vor allem aber soll modernste Technik Einzug halten. Es würden alle Kühlmöbel ausgetauscht, und die Abwärme der verglasten Kühl- und Tiefkühlanlagen würden für die Raumheizung genutzt, teilt die Zentrale der Rewe-Vertriebsregion Südwest mit. „Bei Bedarf springt eine Wärmepumpe ein. So kommt der Markt vollständig ohne fossile Brennstoffe aus.“

Einkaufen per App möglich

Die Größe des seit 2004 bestehenden und 2013 auf 1200 Quadratmeter erweiterten Geschäfts bleibt erhalten, aber das Angebot wird ergänzt, beispielsweise um die „heiße Theke“ in der Fleisch-, Wurst- und Käseabteilung. Wer keine Zeit für den Einkauf vor Ort habe, könne künftig im Internet oder mit einer Smartphone-App Produkte auswählen und später im Markt abholen. Breite Gänge, rutschfeste Böden und eine gut lesbare Preisauszeichnung sollen das Einkaufen für Eltern mit Kinderwagen, Menschen im Rollstuhl oder Senioren komfortabler machen. In unmittelbarer Nähe zum Markt befindet sich das Altenheim Lamundisstift, dessen Bewohner bekanntlich häufig bei Rewe einkaufen.

Kaufmann Vasfeddin Eren kann den Umbau kaum erwarten. Er hatte ihn schon im vergangenen Sommer gegenüber der RHEINPFALZ in Aussicht gestellt. Eren führt den Lambsheimer Supermarkt seit 1. April eigenständig nach dem Partnerschaftsmodell von Rewe und in der Rechtsform der Offenen Handelsgesellschaft. Vorher hatte sie den Status einer Filiale. Die Anzahl der Mitarbeiter gibt Rewe mit 36 an, im Zuge des Umbaus werde es zu fünf Neuanstellungen kommen.