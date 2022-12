Drei Anläufe braucht die Hamburger Rockband Revolverheld, um Frankenthal ins Visier zu nehmen und dann fast noch das Ziel zu verfehlen. Nicht wegen der Pandemie, sondern wegen Petrus. Kurz vor dem bereits zweimal verschobenen Konzert im Strandbad zieht eine schwere Gewitterfront mit Unwetterpotenzial über die Stadt. Aus Sicherheitsgründen sehen sich die Veranstalter gezwungen, das Gelände räumen zu lassen. Für die Fans beginnt eine lange Zeit des Wartens. Sie werden nicht enttäuscht, mit einstündiger Verspätung startet die professionelle Performance, die etwa 3000 Besucher anlockt. Es dauert ein bisschen, bis der berühmte Funke von der Bühne auf das Publikum überspringt. Doch von Song zu Song wächst die Begeisterung. Die Musiker erzeugen mit ihren bekannten Hits eine romantisch-melancholische Stimmung. Paare nehmen sich in den Arm oder tanzen in ihren Regenponchos. Bei „Spinner“ sind für einen kurzen Moment alle Sorgen vergessen. Revolverheld landen an diesem denkwürdigen Septemberabend einen echten Volltreffer.