Im Strandbad in Frankenthal oder an einem der Seen in der Region: Wer im Sommer baden geht, sollte zur eigenen Sicherheit einiges beachten. Im Interview mit Sonja Weiher berichtet Rettungsschwimmer Daniel Alvarez von seiner Arbeit, zu der auch Aufklärung über Gefahren im Wasser und Erste Hilfe gehören.

Wie gefährlich ist es, in einem See zu schwimmen?

Manche Schwimmer überschätzen sich oder gehen aufgeheizt ins Wasser. Die Kälte kann dann bis hin zu Schock und