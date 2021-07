Ungewöhnliches Flugmanöver in der Frankenthaler Innenstadt am Donnerstagmittag: Wegen eines medizinischen Notfalls in einer benachbarten Arztpraxis ist ein Rettungshubschrauber gegen 13 Uhr auf einem Deck des Parkhauses am City-Center gelandet. Den Einsatz hat die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt. Nach ihren Angaben sollte der Patient in eine weiter entfernte Klinik gebracht werden, deshalb sei der Hubschrauber angefordert worden. Der Helikopter hatte zunächst kurz über dem Stadtkern gekreist, bevor sein Pilot sich zum Landen auf dem Parkdeck entschloss.