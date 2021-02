Einen Bericht zum Stand des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes will die Stadtverwaltung im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag, 23. Februar, geben. Sie nimmt dabei auch Bezug auf Fragen zum Thema, die in der Dezember-Sitzung des Stadtrats gestellt wurden. Die öffentliche Sitzung im großen Saal des Congress-Forums Frankenthal beginnt um 17 Uhr. Weitere Themen im Ausschuss sind der Wettbewerb zu „Kunst am Bau“ an der neuen Kita Weidstraße, bei dem es um die Gestaltung einer Außenwand und des Eingangsbereichs geht, die Vergabe von Aufträgen für Grünpflege im laufenden Jahr und die Annahme einer Spende für geflüchtete Kinder.