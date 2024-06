In einer Spezialtrage an einem Seil hängend wurde ein verletzter 80-Jähriger am Sonntag nach tagelanger Suche in Bad Dürkheim gerettet. Dass der an Demenz erkrankte Mann überhaupt gefunden wurde, ist neben der enormen Teamarbeit von Einsatzkräften aus der Region auch einer Hundedame aus Frankenthal zu verdanken.

Mehr als 30 Stunden lang haben Polizei, Feuerwehr und Hundestaffeln aus der ganzen Pfalz bereits nach dem 80-Jährigen gesucht, als am Sonntagmittag der Alarm in Frankenthal