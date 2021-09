Fürs Entsorgen des Restmülls in der grauen Tonne müssen die Frankenthaler ab 1. November mehr bezahlen. Eine vom Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) vorgeschlagene Anhebung der Gebühren um 15 Prozent hat der Betriebsausschuss am Montag einstimmig gebilligt. Das letzte Wort hat dazu der Stadtrat.

Seit Einführung der Biotonne am 1. Januar 2017 und damit seit fast fünf Jahren seien die Gebühren stabil geblieben, weil der EWF die in der Vergangenheit aufgelaufenen Gewinne an die Bürger weitergegeben habe, hob Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) in der Sitzung hervor. Dass die Abfallentsorgung in den Jahren 2018 bis 2020 ein Minus geschrieben hat, sei zum einen auf die steigenden Kosten der Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH (GML) zurückzuführen. Der Verbrennungspreis pro Tonne erhöht sich von derzeit 91,50 Euro auf 95,50 Euro (2022) und 100,50 Euro (2023). Zum anderen seien die Löhne der EWF-Beschäftigten nach den Tarifabschlüssen um mehr als sieben Prozent gestiegen, führte Knöppel aus.

Fraktionen: Erträglicher Rahmen

Die Sprecher der Fraktionen waren übereinstimmend der Auffassung, dass sich die Gebührenerhöhung in einem erträglichen und moderaten Rahmen bewege. Adolf-José König (SPD) wies darauf hin, dass die Projektphase noch nicht abgeschlossen sei und die weitere Entwicklung abgewartet werden müsse. Anne Gauch (Grüne/Offene Liste) hätte sich eine Rundung der ungeraden Eurobeträge gewünscht. Und Hugo Campidelli (CDU) interessierte sich für die jährliche Mehrbelastung eines beispielhaften Frankenthaler Haushalts.

Fünf Prozent mehr bei Sonderleistungen

Das sind – pro Behälter und Jahr – die neuen Gebührensätze für die Abfuhr des Restabfalls alle vier Wochen: 60 Liter 85,09 Euro (bisher 73,99 Euro), 80 Liter 113,45 Euro (bisher 98,65 Euro), 120 Liter 170,18 Euro (bisher 147,98 Euro), 240 Liter 340,35 Euro (bisher 295,96 Euro) und 1100 Liter 1012 Euro (bisher 880 Euro). Lediglich um fünf Prozent angehoben werden die Sätze für Sonderleistungen, in denen keine Entsorgungskosten enthalten sind, beispielsweise der Tausch oder das Ersetzen von Behältern.