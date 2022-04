Die Einrichtung des neuen Stadt-Restaurants Xoxo in der Speyerer Straße ist orientalisch inspiriert. Die Speisekarte reicht von syrischen und türkischen Gerichten bis zu internationaler Küche. Inhaber Ahmed Ziwaneh und seine Familie sind 2015 aus dem umkämpften Aleppo geflüchtet und wagen nun den Schritt in die Selbstständigkeit.

Die aus Syrien stammende Familie ist glücklich, dass inzwischen alle mit ihr geflüchteten Verwandten Arbeit gefunden haben oder eine Ausbildung machen, berichtet Tochter Rama. Ihre Eltern Ahmed Ziwaneh und Ehefrau Frgana Almard hätten schon in der Heimat ein Restaurant betrieben und seien 30 Jahre in der Gastronomie tätig gewesen. Dass sie jetzt wieder ihren eigenen Betrieb haben, mache sie sehr glücklich, erzählen beide. „Wir wurden in Deutschland sehr freundlich aufgenommen und freuen uns, dass wir unsere Küche vorstellen können“, sagt Ziwaneh.

Flucht mit Schlauchboot

Im Xoxo sind vorwiegend syrische Gerichte und andere orientalische Spezialitäten auf der Karte: gewürzter Basmati-Reis mit Gemüse und Hähnchenfleisch, Hackfleisch mit Kirschsauce und Pinienkernen oder Kibeeh – frittierter Weizenschrot mit gebratenem Hackfleisch, Zwiebeln und Walnuss. Das Angebot reicht von Suppen über warme und kalte Vorspeisen bis zu Fisch, Geflügel und Fleisch. Es gibt auch vegetarische und vegane Gerichte. Zum Nachtisch serviert die Familie Donuts – nach syrischer Art überzogen mit verschiedenen Glasuren. Im Restaurant gibt es rund 30 Plätze, im Freien weitere drei Tische für zehn Gäste. Alle Speisen gibt es zudem zum Mitnehmen.

„Unsere Heimat hätten wir ohne den Krieg nicht verlassen, denn Syrien ist sehr schön“, erzählt Tochter Rama. Migrationsfachberaterin Kerstin Radetz, die die Familie seit ihrer Ankunft begleitet, berichtet, dass die Eltern alles Hab und Gut verkauft hätten, um einen begehrten Platz auf einem Schlauchboot bezahlen zu können. Zu acht – mit drei Töchter, Sohn, Schwiegersohn und Baby Khaled – wagten sie die Flucht, weil sie keine andere Chance sahen. Mittlerweile seien alle als Flüchtlinge anerkannt und ihrem Empfinden nach gut integriert.

Schnell Arbeit gefunden

Tochter Rama, die sehr gut Deutsch spricht, betont, dass alle möglichst schnell arbeiten wollten. Um Geld zu verdienen, habe der Vater eine Zeit lang als Paketbote gejobbt. Ihre Eltern waren zwei Jahre in Speyer in einem Gastronomiebetrieb tätig, um die Anforderungen in dieser Branche hierzulande kennenzulernen. Ihr Bruder Ammar sei Industriemechaniker. Sie selbst absolviere eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin im Klinikum Ludwigshafen.

Der Anfang für die Familie war ohne Sprachkenntnisse schwer, betont Rama. Neu für sie war, dass in Deutschland viele Frauen nicht nur berufstätig sind, sondern das auch in verantwortungsvollen Positionen. Das sei gut so: „Wir fühlen uns hier wohl.“ Im Restaurant helfe jedes Familienmitglied mit, sofern es nötig sei.

Noch Fragen?

Stadt-Restaurant Xoxo, Speyerer Straße 9. Öffnungszeiten: montags bis samstags, 11 bis 21 Uhr, sonntags, 14 bis 21 Uhr, Telefon 06233 8803743, Internet www.Xoxo-FT.de