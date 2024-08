Nutzer des Gastronomie-Gutscheinbuchs „Schlemmerblock“ haben das Restaurant Xoxo, Ecke Speyerer-/Mühlstraße, einer Pressemeldung zufolge beim „Schlemmerblock-Award 2024“ in der Region Worms/ Frankenthal auf den ersten Platz gewählt. Seit April 2022 bietet das Restaurant von Ahmad Ziwaneh syrische und arabische Spezialitäten an, viele davon sind vegan. „Mein Vater ist seit 30 Jahren in der Gastronomie tätig. Er kümmert sich um den Einkauf. Meine Mutter ist unsere Chefköchin“, wird Ziwaneh in der Mitteilung zitiert.