„Die Aufnahme von Migrantinnen und Migranten in unserer Stadt hat eine lange und erfolgreiche Tradition. Schon immer sind Menschen zu uns gekommen, die in ihrer Heimat vertrieben, verfolgt und von Lebensgefahr oder Not bedroht waren. Sie haben jederzeit zur Entwicklung der Stadt (...) beigetragen. Wir rufen alle (...) Bürger (...) auf, die Zuwanderung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Jeder Mensch, der zu uns kommt, hat eine leidvolle Geschichte. Niemand verlässt ohne Not seine Heimat. Alles hinter sich zu lassen, ist mutig und nicht feige. Wir (...) haben es in der Hand, ob die Menschen weiterhin leiden, weil wir sie ablehnen. Oder ob wir auf die Menschen zugehen, ihnen helfen (...) anzukommen, sie unterstützen, damit sie bald selbstbestimmt hier leben, arbeiten, eine neue Existenz aufbauen und wieder an die Zukunft glauben können. Wir wehren uns vehement gegen die Stigmatisierung, speziell junger Männer, als Mörder, psychisch Kranke, Sexualverbrecher und Straftäter. Kein Mensch ist von vornherein schlecht. Die Ablehnung der Gesellschaft treibt Menschen in die Isolation und Perspektivlosigkeit. Das gilt (...) in besonderem Maße für Migrantinnen und Migranten. Die Aufnahme (...) ist eine Pflichtaufgabe (...). Dabei sagen wir klar, dass die Unterbringung in Turn- oder anderen Hallen oder Zelten die schlechteste Lösung ist, die vermieden werden muss. Wir wenden uns (...) bewusst nicht an die Stadtverwaltung, die zwar die Rahmenbedingungen schaffen muss, aber auf bürgerliches Engagement angewiesen ist. Wir wenden uns an alle (...) Bürger. Denn wir sind Frankenthal, und Frankenthal bleibt nur eine lebendige, bunte Stadt, wenn wir uns einbringen und schwierige Situationen nicht als Probleme definieren, sondern als positive Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können.“