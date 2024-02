„Frankenthal sagt Nein zu Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“: Unter diesem Titel hat der Stadtrat am 7. Februar eine Resolution verabschiedet. Dass auch Vertreter der AfD-Fraktion für das Papier die Hand hoben und dafür keinen Widerspruch ernteten, kritisiert das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

Der Inhalt der Resolution sei in keiner Weise vereinbar mit den Grundsätzen, die die AfD in ihrem Programm festgehalten habe und den Forderungen, die sie für ausländische oder Mitbürger mit Migrationshintergrund vertritt, heißt es in einer Stellungnahme des Bündnisses. Man sei erschüttert darüber, „dass es auch in Frankenthal ohne Widerspruch oder auch nur Kritik aus dem Rat möglich ist, dass sich eine Partei, die als gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden darf, mit der Zustimmung zu dieser Resolution als demokratische und menschenfreundliche Partei gerieren kann“.

Die Vorlage war vom Beirat für Migration und Integration in den Stadtrat eingebracht worden. Der Schriftführer des AfD-Kreisverbandes, Jürgen Fruth, habe als Mitglied des Beirats in dessen Sitzung den Inhalt als „lächerlich“ bezeichnet und behauptet, die aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus seien gesteuert.

In der gleichen Stadtratssitzung Anfang Februar hatte die AfD beantragt, die Stadtspitze möge sich bei der Landes- und Bundesregierung für einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge einsetzen, erinnert Rüdiger Stein als Sprecher des Bündnisses. Die Entscheidung darüber wurde auf die Sitzung am 7. März vertagt. Bereits am 30. Januar hätten die Vertreter der AfD bei einer Sondersitzung des Stadtrats „ihre wahre Gesinnung gezeigt“ und als einzige Fraktion gegen Eilmaßnahmen zur Unterbringung Geflüchteter gestimmt. Der Fraktionsvorsitzende Hartmut Trapp hatte die Ablehnung mit dem Satz begründet: „Frankenthal ist voll.“ Der Ausspruch erinnere an den Slogan „Das Boot ist voll!“, mit dem sich die Republikaner Anfang der 1990er Jahre am rechten Rand des Parteienspektrums positioniert hatten, so das Bündnis gegen Rechtsextremismus.