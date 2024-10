Unter dem Motto ,,Reparieren statt wegwerfen“ steht das Reparaturcafé am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Dathenushaus (Kanalstraße 4,). Jeder kann defekte Geräte mitbringen, die dann repariert werden. Es soll auch ein Treffpunkt für Menschen sein, die ihr Wissen teilen und neue Fähigkeiten erlernen wollen. Zur Überbrückung von eventuellen Wartezeiten können sich die Besucher bei Kaffee, Tee, Mineralwasser und einem Stück Kuchen die Zeit vertreiben und so mit anderen Besuchern in Kontakt kommen. Der nächste Termin ist dann am 30. November.