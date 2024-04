400 Euro Bargeld und ein Mobiltelefon wurden am Montag in einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße in Frankenthal aus dem Rollator einer Rentnerin gestohlen. Um 9.45 Uhr soll eine noch unbekannte Frau die Handtasche der 73-Jährigen an sich genommen haben, in der sich die Wertsachen befanden. Die Tatverdächtige ist laut Polizei etwa 1,60 Meter groß, hat langes, schwarzes Haar und trug eine grüne Weste, ein schwarzes Oberteil und eine helle Hose. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder Täterin hat, soll sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen. Um gegen Taschendiebstähle gewappnet zu sein, empfiehlt die Polizei unter anderem, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper zu tragen und Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt zu transportieren. Geldbeutel sollten außerdem niemals oben auf Einkaufswagen, Taschen oder Körbe gelegt werden. Jegliches Gepäck sollte nie unbeaufsichtigt abgestellt werden.