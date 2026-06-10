Armin Grau (67), Bundestagsabgeordneter der Grünen im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal, widerspricht in einer Pressemeldung Johannes Winkel. Der Vorsitzende der Jungen Union hatte sich dafür ausgesprochen, die Renten in diesem Jahr geringer anzuheben, um mit den eingesparten Mitteln die Leistungen aus dem Bundesausbildungs-Förderungsgesetz (Bafög) und das Elterngeld zu finanzieren.

„Johannes Winkel spielt zum wiederholten Mal Jung und Alt gegeneinander aus, das spaltet unsere ohnehin belastete Gesellschaft“, kritisiert der Altriper. „Die durchschnittliche Rente beträgt derzeit lediglich rund 1150 Euro, das reicht vielen nicht zum Leben.“ Durch die Senkungen des Rentenniveaus in den vergangenen 45 Jahren hätten sich die Renten deutlich schlechter entwickelt als die Löhne. Die Armutsgefährdungsquote sei bei älteren Menschen und jungen Erwachsenen am höchsten, weshalb eine Bafög- und Rentenerhöhung sowie gute Leistungen aus dem Elterngeld erforderlich seien. Um dies zu finanzieren, sollten Schlupflöcher im Steuersystem geschlossen werden, betont Grau, etwa bei hohen Erbschaften oder Kryptowährungen.