[aktualisiert 13:30] Bei Montagearbeiten an einem Silo auf dem Werksgelände von Renolit ist am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr eine noch unbekannte Menge Titandioxyd ausgetreten. Das als Weißpigment zum Färben von Kunststoff eingesetzte Pulver verteilte sich nach Angaben des Unternehmens auf dem Firmenareal selbst und im benachbarten Wohngebiet an der Franz-Nissl-Straße. Anwohner seien mittels Lautsprecherdurchsagen zum vorsorglichen Schließen von Fenstern und Türen aufgefordert. Verletzt wurde demzufolge niemand. Den Staubnebel habe Werksfeuerwehr in Zusammenarbeit mit ebenfalls alarmierten Einsatzkräften aus Frankenthal. Ludwigshafen und Worms niedergeschlagen. Titandioxyd sei nicht als Gefahrstoff eingestuft und werde beispielsweise in der Kosmetik- und Pharmaindustrie als Farbstoff verwend, informierte Thomas Salzer, Leiter des Frankenthaler Standorts der Renolit SE (Worms). Zu dem Zwischenfall sei es nach bisherigem Kenntnisstand durch „menschliches Versagen“ gekommen, so Salzer. Das betroffene Silo sei geöffnet worden, obwohl keine Leitung angeschlossen war. Die Feuerwehr Frankenthal hatte gegen 9.11 Uhr eine Meldung über die Katwarn-App abgesetzt, diese dann aber gegen 11.15 Uhr wieder aufgehoben. Die Mörscher Straße zwischen Nordring und Foltzring war zeitweise ebenso gesperrt wie die Breitscheidstraße mit der Zufahrt zum Renolit-Betriebsgelände.