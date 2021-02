Die Karosserie eines schwarzen Renault Megane, der an der Ecke Mahlastraße/Samuel-Heinicke-Straße geparkt war, ist von Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch hinten rechts zerkratzt worden. Die Schadenshöhe schätzt die Polizeiinspektion auf rund 500 Euro. In der Kiefernstraße haben Unbekannte an einem schwarzen Ford C-Max den linken Außenspiegel abmontiert und gestohlen. Zu dem Vorfall kam es im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag. In beiden Fällen bittet die Frankenthaler Polizei um Zeugenhinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.