Bereits im April 2019 wurde vom damaligen Stadtrats die Renaturierung des Grabens G5 im Bereich Flomersheim beschlossen. Doch getan hat sich noch nichts.

Fast sechs Jahre nach dem Ratsbeschluss steht immer noch nicht fest, wann mit den Arbeiten zur Renaturierung des Grabens G5 begonnen wird. Das teilte der Flomersheimer Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats auf eine entsprechende Anfrage der CDU-Fraktion mit. Eine Entwurfsplanung eines Mannheimer Ingenieurbüros lag 2019 bereits vor. Die Verwaltung war beauftragt worden, auf Basis dieser Entwurfsplanung eine Ausführungsplanung zu erarbeiten und eine wasserrechtliche Genehmigung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) zu beantragen.

Für die Renaturierung sei ein Zuschuss aus der Aktion blau des Landes beantragt worden, sagte Fleischmann. Bereits im Oktober 2021 sei von der ADD der vorzeitige Baubeginn genehmigt worden, das bedeutet, es darf mit den Arbeiten begonnen werden, ohne dass über den Zuschussantrag entschieden ist. Ein vorzeitiger Baubeginn wird in der Regel nur genehmigt, wenn die Bewilligung eines Zuschusses zu erwarten ist.

Ausführungsplanung steht noch aus

Im Juni 2022 sei ein Büro mit der Ausführungsplanung beauftragt worden, diese liege jedoch noch nicht vor, berichtete Fleischmann. Wenn sie fertig ist, muss sie von den kommunalen Gremien genehmigt werden. Wie Fleischmann weiter sagte, hat sich gezeigt, dass eine Wasserleitung des Beregnungsverbands verlegt werden muss. Dafür liege bisher keine Genehmigung vor. Erst wenn all diese Schritte erledigt sind, könnten die Ausschreibungen der Arbeiten erstellt, dann veröffentlicht und schließlich entschieden werden, wer mit den Arbeiten beauftragt wird. Wie Fleischmann sagte, sollen bei der Renaturierung die Randstreifen des Gewässers verbreitert werden, um so einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu schaffen.