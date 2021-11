Am Donnerstag und Freitag ist die Stadt im Dathenushaus Gastgeber einer internationalen wissenschaftlichen Tagung zum 450-jährigen Jubiläum des Frankenthaler Religionsgesprächs. Es ist laut Verwaltung die erste Tagung zu diesem Thema. Referenten aus Finnland, Italien und den Niederlanden hätten ebenso zugesagt wie Kollegen aus ganz Deutschland. Die Tagung ist öffentlich, die Teilnahme daran kostenfrei. Verfolgt werden könne sie auch per Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Stadt. An ein breites Publikum gerichtet sei beispielsweise der Abendvortrag von Irene Dingel am Donnerstag um 18.30 Uhr. „Das im Jahr 1571 stattgefundene Religionsgespräch zwischen Reformierten und Täufern ist ein wichtiges historisches Datum für die Stadt, und ich freue mich über die wissenschaftliche Einordnung der nationalen und internationalen Referenten“, zitiert die Stadt in ihrer Pressemeldung Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Weitere Informationen, das gesamte Tagungsprogramm und der Livestream sind im Netz unter www.frankenthal.de/1571 abrufbar.