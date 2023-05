Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die letzten theoretischen Zweifel am Klassenerhalt hat Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim eindrucksvoll beseitigt. Beim TuS Mechtersheim II gab es einen glanzvollen und nie gefährdeten 7:0 (5:0)-Sieg. Damit hat sich der FVF auf den zehnten Platz verbessert.

Es war der höchste Auswärtssieg der Blau-Weißen in deren Bezirksliga-Geschichte. Höher hatten die Freinsheimer in dieser Spielklasse noch nie gewonnen. Ebenfalls ein 7:0 gab es am 29.