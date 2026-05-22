Was tun, wenn der Urlaub ins Wasser fällt? Diese Frage beantwortet ein gleichnamiger Vortrag zum Reiserecht, den die Volkshochschule Frankenthal am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, anbietet. Nach deren Angaben wird darin über die wichtigsten Rechte von Reisenden bei Pauschalreisen informiert und es gibt Hinweise zum richtigen Vorgehen im Schadensfall. Thematisiert werden demnach typische Reisemängel wie überbuchte Hotels, erhebliche Sauberkeits- und Hygienemängel, nicht nutzbare Einrichtungen wie Wellnessbereiche und fehlende Kinderbetreuung. Abweichungen von der gebuchten Lage und Ausstattung der Unterkunft, Flugverspätungen und Ersatzunterkünfte sind ebenfalls Themen. Im Vortrag wird laut VHS erläutert, wann ein Reisemangel vorliegt, welche Fristen beachtet werden müssen und wie Urlauber Mängel korrekt dokumentieren sollten, um Entschädigungsansprüche geltend zu machen.

Infos und Anmeldung

Geschäftsstelle der Volkshochschule, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de, unter www.vhs-ft.de.