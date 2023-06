Für die rund 180 Reinigungskräfte in Frankenthal will die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) eine Sonderzahlung erreichen. „Steigende Lebensmittelpreise, hohe Heizkosten, Mieten, die immer weiter anziehen – dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten. Deshalb hat auch kaum einer so dringend die Inflationsausgleichsprämie verdient wie Reinigungskräfte“, so der Bezirksvorsitzende für Rheinhessen und die Vorderpfalz, Rüdiger Wunderlich. Konkret fordert er für das laufende Jahr eine Inflationsausgleichsprämie und ab 2024 eine Jahressonderzahlung. Ob Praxisflure, Klassenzimmer, Kita-Toiletten, Schaufenster oder Lichtkuppeln in Firmen und Hotels – ohne Reinigungskräfte und Fensterputzer würde der Alltag in Frankenthal nicht funktionieren. Keine Operation würde ohne OP-Reinigung laufen. „In der Gebäudereinigung sind Profis am Werk“, betont Wunderlich. Anlass für die Pressemitteilung der Gewerkschaft ist der „Tag der Gebäudereinigung“ am 15. Juni. Das Personal verdiene Respekt, Dank und Anerkennung für seine tägliche Arbeit.