Der 500. Jahrestag des Reichstags zu Worms 1521 ist für das Protestantische Dekanat Frankenthal Anlass für einen Online-Workshop. In Kooperation mit der Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten und ihrem Direktor Günter Frank soll am Samstag, 19. Juni, 9 bis 12 Uhr, beleuchtet werden, welche Rolle die Reformation für den Zugang breiter Teile der Gesellschaft zu Bildung hatte. Modern nennen die Veranstalter die These des Theologen Philipp Melanchthon, ein soziales Gemeinwesen könne nur funktionieren, wenn Bildung auch einen Bürgersinn ausbildet. Thema soll auch sein, welche Bedeutung der reformatorischen Bildungsbewegung in Zeiten von Corona sowie Digitalpakt zukommt. Eine Anmeldungen zum Workshop ist über das Dekanat, Telefon 06233 88080 und per E-Mail an dekanat.frankenthal@evkirchepfalz.de möglich.