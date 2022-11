Der Förderverein für jüdisches Gedenken wird am Mittwoch, 9. November, dem Gedenktag anlässlich der Reichspogromnacht 1938, ab 17 Uhr an der Ecke Schnurgasse/Bahnhofstraße sechs weitere Stolpersteine verlegen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen. Bis zum Oktober 1938 befand sich an dieser Stelle das Kaufhaus der jüdischen Familien Lang und Salmon, die beide aus Lambsheim stammten. Auch nach der „Arisierung“ ihres Konfektionsgeschäfts wohnten die Familien weiter in ihrem Wohnhaus neben dem Laden. In der Kristallnacht wurden die Wohnungen jedoch vom nationalsozialistischen Mob heimgesucht und demoliert.

Wie Werner Schäfer vom Förderverein berichtet, hat die Frankenthaler Gruppe von den Nachfahren der Albrechts eine größere Spende für Stolpersteine erhalten. Weil das Atelier des Kölner Künstlers und Stolperstein-Initiators Gunter Demnig derzeit aber stark ausgelastet ist, sei wohl erst ab 2024 an weitere Verlegungen zu denken, informiert Schäfer.

Im Anschluss findet ab 18 Uhr auf dem Gelände der in der Reichspogromnacht zerstörten Synagoge in der Glockengasse eine Gedenkveranstaltung statt. Wie in den Vorjahren hält der Verein Kerzen bereit, die von den Teilnehmern vor dem Gedenkstein abgestellt werden können. Schäfer und Pfarrerin Simone Gerber von der Zwölf-Apostel-Kirche werden zu den Anwesenden sprechen.