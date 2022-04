Mit jeder Menge Edelmetall sind die Karateka des 1. Shotokan Karateclubs Frankenthal von den offenen hessischen Landesmeisterschaften in Rüsselsheim zurückgekommen. Bei der Veranstaltung kooperierten zum zweiten Mal die Landesverbände aus Rheinland-Pfalz und Hessen.

Den einzigen Sieg für die Frankenthaler Kämpfer holte Lea Gomolka (U21) im Kata (Formenlauf) Einzel. In der Leistungsklasse belegte ihr Vereinskamerad Alexander Michels Platz drei. Im Kata-Team wurden Michels, Aaron Vester und Ramon Ring ebenso Zweite wie Lea Gomolka (Frankenthal), Franziska Duft (Kaiserslautern) und Ally Mack (Mainz) als Kampfgemeinschaft. Auf Platz drei landeten die Teams mit Laura Schöberle, Joana Brachetti und Sarah Kölsch sowie Ronja Hasselwander, Selina Bunge und Clara Kerekes.

Im Kumite (mit Kontakt) Einzel war das Podest ebenfalls gut mit Frankenthaler Athleten bestückt. Paul Meißner (Leistungsklasse) wurde Zweiter, Simon Bode (Junioren) und Nick Willmes (U21) wurden jeweils Dritter. Im Team erkämpften sich Paul Meißner, Simon Bode und Jannik Piszkiewicz außerdem Platz drei.

Der Wettkampf in Rüsselsheim war die Generalprobe für die deutsche Meisterschaft, die am Wochenende in Ludwigsburg stattfindet.