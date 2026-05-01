Dass Ehrenamtliche Rehkitze vor dem Tod durch Mähwerke bewahren, sollte sich herumgesprochen haben. Die Rehkitzrettung Vorderpfalz Nord aber sieht noch Aufklärungsbedarf.

„Wir haben uns ein gutes Netzwerk aufgebaut, aber es gibt nach wie vor Betriebe, die uns nicht kennen oder das Thema unterschätzen“, sagt Sebastian Dietz, der die Rehkitzrettung Vorderpfalz Nord vor sechs Jahren mit seiner Frau Denise gegründet hat. 20 bis 25 Landwirte arbeiten regelmäßig mit dem Team zusammen, jedes Jahr kommen neue hinzu. Dennoch schätzt der Lambsheimer, dass im Rhein-Pfalz-Kreis etwa 20 bis 30 Prozent der Landwirte noch nicht mit der Initiative kooperieren.

Dietz hat selbst erlebt, dass ein Landwirt, den er beim Mähen ansprach, noch nichts von der Kitzrettung wusste. Oft gehe es aber auch um Zeitdruck. Viele Landwirte mähten abends oft spontan. Die Kitzrettung könne die Flächen aber nur in den frühen Morgenstunden ab Sonnenaufgang absuchen. „Je größer der Abstand zwischen Absuchen und Mahd ist, desto höher ist das Risiko, dass wieder ein Tier in die Fläche läuft“, erklärt Dietz. Verständnis für die organisatorischen Zwänge habe er durchaus, „aber aus Sicht des Tierwohls ist das schwierig“. Die Rehkitzrettung erhebt ganz bewusst keinen Kostenbeitrag.

2025 wurden 47 Rehkinder geschützt

Die Erfahrung der vergangenen Saison zeigt, wie effektiv die Einsätze der Ehrenamtlichen sein können. Im vergangenen Jahr rückten sie zu 34 Einsätzen aus, suchten rund 130 Hektar Wiesen ab und retteten dabei 47 Rehkinder. Hinzu kamen unter anderem 15 Fasane, acht Junghasen, ein Entengelege und eine Hauskatze. Kein Tier sei auf zuvor abgesuchten Flächen verletzt oder getötet worden, sagt Dietz. Nach der Mahd würden die Landwirte um die Rückmeldung gebeten, ob doch ein Tier zu Schaden gekommen ist. „Wir wissen aber nicht, was auf Flächen passiert, die nicht abgesucht werden.“

Sebastian Dietz hat vor sechs Jahren mit seiner Frau die Rehkitzrettung Vorderpfalz Nord gegründet. Foto: Dietz/oho

Die Einsätze haben einen bestimmten Ablauf. Gegen 4.30 oder 5 Uhr startet ein Team mit Drohne und Wärmebildkamera. Ein Pilot steuert die Drohne, ein sogenannter Spotter beobachtet die Umgebung, hinzu kommen Helfer am Boden. Wird ein Kitz entdeckt, markieren die Helfer die Stelle mit einem Signalstab und sichern das Tier für die Dauer der Mahd vorsichtig unter einem Korb. „Das ist der Idealfall“, erklärt Dietz. So könne der Landwirt die Stelle beim Mähen auslassen. „Der Vorteil ist, dass das Kitz durch das Gras noch einen Schutz hat.“

Mit Jägern zusammenarbeiten

Besteht ein Bauer darauf, die gesamte Fläche zu mähen, wird das Kitz in einem Korb am Rand der Wiese festgehalten und kann später zurückkehren. Wichtig ist dabei die Zusammenarbeit mit Jägern. Sie haben die nötige Fachkenntnis für das Anfassen der Tiere, damit ihnen später kein Menschengeruch anhaftet.

Die Technik spiele eine zentrale Rolle, sagt Sebastian Dietz, sie sei aber auch ein Kostenfaktor. Die Drohnen sind teuer, die Akkulaufzeit ist begrenzt. „Wir schaffen pro Flug etwa zehn bis 15 Hektar.“ Zudem sei die Technik nur bei gutem Wetter einsatzfähig. Nebel oder Regen machten ein Aufsteigen der Drohne nahezu unmöglich. Um in Zukunft auch bei solchen Wetterlagen suchen zu können, hat Dietz eine Spendenaktion für die Anschaffung einer wasserfesten Drohne gestartet. So wie seiner Gruppe geht es auch den Kitzrettern in der Region Bad Dürkheim.

Trotz aller Herausforderungen sieht Dietz die Entwicklung positiv. Die Nachfrage sei groß, und viele Landwirte zeigten sich kooperativ. Wichtig sei vor allem die weitere Sensibilisierung. „Wir wollen die erreichen, die noch keinen Kontakt zu uns haben“, sagt er. Auch Winzer will er ansprechen. „Wir fliegen auch über Weinberge, das geht schnell und kann Tieren das Leben retten.“

Um in der Region bekannter zu werden, nutzt der Verein zunehmend soziale Medien, aber ältere Landwirte seien dort schwer zu erreichen. Die heiße Phase der Saison hat jetzt begonnen, die ersten Einsätze sind zu erwarten. Für Sebastian Dietz ist die Arbeit mehr als ein Ehrenamt: „Es gibt einem sehr viel zurück.“

Spendenkonto und Kontakt

Sebastian Dietz nimmt unter dieser IBAN Spenden entgegen: DE30 5509 0500 0003 3163 78 bei der Sparda-Bank Südwest, BIC: GENODEF1S01. Weitere Informationen gibt’s im Internet unter kitzrettung-vorderpfalz-nord.hpage.com oder unter Telefon 0174 9917134.

