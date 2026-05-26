Jedes Jahr werden Landwirtschaftsbetriebe Opfer von Profidieben, die es auf die Beregnungsanlagen abgesehen haben. Gerade gibt es wieder so eine Welle im Rhein-Pfalz-Kreis.

In der Nacht zum 23. April büßt Michael Massar rund 100 Regner aus Messing ein. Sie sind auf seinem Kartoffelacker zwischen Heßheim und Frankenthal an die dort liegenden Leitungen angeschlossen, um kreisförmig Wasser auf die Pflanzen zu sprühen. Denn es droht Bodenfrost.

Unter der Beregnung soll das Wasser auf den jungen Frühkartoffeln gefrieren, die dabei freigesetzte Erstarrungswärme hält die Pflanzentemperatur bei circa null Grad. Frostschutzberegnung nennt man die Methode, die im Frühjahr auch im Obstbau angewendet wird, um die empfindlichen Knospen und Blüten vor dem Kältetod zu bewahren.

In dieser Nacht schlagen Metalldiebe zu. Schnell, geübt und skrupellos drehen sie so viele Kreisregner von den Rohren, wie sie können. Was zu fest sitzt, bleibt in der Eile verschont. Die Leitungsrohre interessieren die Täter nicht. Ihr Metallwert ist nicht hoch genug, und das Abmontieren und Verladen würde zu viel Zeit kosten. Schnell wird aus dem Aggregat, das die Beregnungsanlage antreibt, noch der Dieselkraftstoff abgezapft, dann nichts wie weg mit dem beladenen Auto, am besten auf die nahe Autobahn.

Bauernverband sehr besorgt

Landwirt Michael Massar kann sich das alles bildlich vorstellen, er hat durch eigenes Erleben, durch die Vorfälle bei Kollegen und den Austausch mit der Polizei genug Erfahrung. „So geht das in der Region schon seit Jahren“, sagt der Heßheimer. In jener Nacht wurde auch ein Beindersheimer Bauer beklaut, und etwa zur gleichen Zeit verschwanden auf einem Feld bei Bobenheim-Roxheim knapp 20 Regner. Aufgrund der Fälle, die Massar bekannt sind, schätzt er, dass um diese Zeit 400 bis 500 Regner gestohlen wurden. Der jüngste Fall in der Region ereignete sich in der Nacht zum 23. Mai, wieder an der L453 zwischen Heßheim und Frankenthal. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

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„Die Diebstähle bedeuten eine erhebliche Belastung für die Betriebe, da neben hohen Material- und Logistikkosten durch ausfallende Beregnungstechnik auch schwere Schäden an den Kulturen drohen können“, heißt es auf Anfrage beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd.

In der Tat: Wäre es zu der Zeit, als die Regner verschwanden und noch nicht ersetzt werden konnten, wirklich so kalt gewesen wie befürchtet, hätte Michael Massar die Kartoffelernte auf jenem Feld wohl vergessen können. So aber ist es mit Glück im Unglück nur bei einem Schaden von 2400 Euro geblieben.

Keine Versicherung möglich

Auf diesem Schaden bleibt er allerdings sitzen, denn versichern können sich die Landwirte nicht gegen solchen Diebstahl – „weil die Felder frei zugänglich sind“, erklärt Massar. Der Bauernverband bestätigt: „Weil sich die offenen Flächen kaum einzäunen oder präventiv schützen lassen, führt bereits ein Einzelfall zu erheblichen Verlusten. Wir bitten die Polizei daher dringend, diesen Delikten intensiv nachzugehen.“

Die Polizei nimmt nach Regnerdiebstählen Strafanzeigen auf, kann aber auf Anfrage nicht sagen, wie häufig sie in der Region vorkommen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Eine Anfrage beim Polizeipräsidium Rheinpfalz endet ernüchternd. Die dortige Pressestelle kann nicht sagen, wie viele Strafanzeigen von Landwirten wegen Diebstahls oder Sachbeschädigung im Rhein-Pfalz-Kreis seit dem 1. April gestellt wurden. Das gibt die Methodik der polizeilichen Kriminalstatistik offenbar nicht her.

Die genannten Delikte würden in dieser Statistik nicht separat ausgewertet, heißt es im Präsidium in Ludwigshafen. Weil händische Auswertungen mit großem Aufwand verbunden seien und darüber hinaus „kein valides Ergebnis erzielen“, so die Pressestelle, bleibt die Redaktion ohne Daten zur Anzahl der Straftaten, zu den Tatorten und Schadenshöhen, geschweige denn zu Ermittlungsergebnissen.

Verfolgungsjagd zwischen den Feldern

Die Beamten können aber bestätigen, was die Bauern im Landkreis sagen: Schnelle Diebstähle von Regnern und Metallbauteilen geschehen überwiegend nachts mit Transportern oder Anhängern, das Metall wird von den Dieben verwertet oder weiterverkauft. „Bei Dieseldiebstählen werden Tanks von Beregnungsaggregaten, Traktoren oder mobilen Pumpen aufgebrochen oder angebohrt“, sagt der Polizeisprecher. „Die Täter nutzen meist Kanister.“ In der Dunkelheit auf abgelegenen Wirtschaftswegen gebe es kaum Zeugen, dafür aber gute Fluchtmöglichkeiten.

Der Heßheimer Michael Massar hegt wie andere Landwirte den Verdacht, dass Felder vorher ausgekundschaftet werden. Deshalb achten sie auf Wirtschaftswegen vermehrt auf Autos, die keine typischen Feldfahrzeuge sind. Vor wenigen Wochen kam es Bobenheim-Roxheimer Landwirten zufolge zu einer Verfolgungsjagd, weil ein unbekannter Pkw westlich der L523 kurz vor der Dämmerung in der Agrarlandschaft unterwegs war. Der Fahrer soll mit hohem Tempo vor den ihn verfolgenden Bauern geflüchtet und entkommen sein.