„Brynhild“ heißt das neue Stück der Nibelungenfestspiele, das vom 7. bis 23. Juli vor dem Wormser Dom uraufgeführt wird. Regisseurin Pinar Karabulut hat bei einer Bauprobe in Worms nun ihr künstlerisches Team vorgestellt. Dabei wurden auch erste Ideen zum Bühnenbild diskutiert.

„Das ist ein höchst interessantes Team. Die Vorfreude auf eine außergewöhnliche Inszenierung ist in diesem Jahr besonders groß“, sagt Intendant Nico Hofmann. Pinar Karabulut, die seit der Spielzeit 2020/2021 Hausregisseurin und Teil des künstlerischen Leitungsteams der Münchner Kammerspiele ist, bringt dabei viele ihrer langjährigen Kollegen mit nach Worms. Seit 2017 verbindet sie eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Bühnenbildnerin Michela Flück. 2022 wurde deren Arbeit „Like Lovers Do (Memoirs of Medusa)“, entstanden an den Münchner Kammerspielen, zum Berliner Theatertreffen eingeladen. In Worms wird sie das Bühnenbild gemeinsam mit Daniel Felgendreher entwerfen.

Auch mit der Film- und Video-Künstlerin Susanne Steinmassl, die seit 2018 Arbeiten für Theater und Oper entwickelt, besteht eine enge Zusammenarbeit. Die Arbeiten der Kostümbildnerin Teresa Vergho wurden mehrmals auf dem Berliner Theatertreffen gezeigt. Daniel Murena ist Musiker und Sänger. Musikalisch prägen ihn Aufenthalte in New York City Ende der 90er Jahre. Zuletzt komponierte er die Musik zur Webserie Edward ll von Pinar Karabulut.

Dabei ist auch Lichtdesigner Bernd Purkrabek, der international in den Bereichen Oper, Schauspiel und Tanz arbeitet. Für seine Arbeit an „Cosi fan tutte“ am Royal Opera House London wurde er für den Knight of Illuminations Award 2017 nominiert.

Autorin Maria Milisavljevic und Pinar Karabulut wollen bei der Uraufführung vor dem Wormser Dom Brynhild und Sigurd mit aller Wucht aufeinanderprallen lassen. Die beiden schreiben ihre Geschichte neu: als große Liebesgeschichte, als Familiendrama, als Tragödie, als Krimi. Und als ein wütendes Aufbegehren dagegen, dass andere darüber entscheiden, wer wir zu sein haben.