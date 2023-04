Gegen eine Reduzierung der Flächen zum Ausbau von Gewerbe und Wohnen, wie sie der Einheitliche Regionalplan für die Metropolregion Rhein-Neckar vorsieht, wehrt sich die Stadt Frankenthal weiterhin. Der Stadtrat soll Ende April eine entsprechende Stellungnahme verabschieden. Der Regionalplan solle Restriktionen zurückzunehmen und den Kommunen im hochverdichteten Kernraum der Metropolregion für die Ausweisung dringend benötigter zusätzlicher Gewerbe- und Wohnbauflächen mehr Handlungsspielraum eröffnen. Er schränke stattdessen die kommunale Planungshoheit ein, sagte Matthias Kattler, Leiter der Stabsstelle Stadtentwicklung, im Planungs- und Umweltausschuss. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) machte keinen Hehl daraus, dass er mit der Verfahrensweise des Verbandes nicht konform gehe. „Es läuft in die falsche Richtung, wir können es vor Ort besser beurteilen“, hob er hervor.

Was die Flächenpotenziale für den Sonderbedarf der BASF „Im Spitzenbusch“ und das Gewerbegebiet „Am Römig“ angehe, könnten keine Einwände mehr erhoben werden. Und von einer Ausweisung der Flächen in Flomersheim „In den Dorfgärten“ sei inzwischen Abstand genommen worden, informierte Kattler in seinem Sachstandsbericht. Dass der Verband das südlich des Donnersbergviertels am Westring vorgesehene Areal von 20 auf zehn Hektar beschneiden wolle, werde ebenso abgelehnt wie ein deutliches Abspecken der gemeinsam mit Beindersheim geplanten Erweiterung des Industriegebietes Nord von 53 auf rund 33 Hektar, führte Kattler auf. „Die Argumentation des Verbandes ist für uns nicht nachvollziehbar.“ Kattler gab zu bedenken, dass es in der Innenstadt Frankenthals kaum Entwicklungspotenziale gebe. Außerdem seien auch die neuen Erkenntnisse der Stadtklimaanalyse zu berücksichtigen.

Das Regionalplanverfahren befindet sich aufgrund zahlreicher Änderungsvorschläge in der zweiten Offenlage. Mit einem Abschluss ist voraussichtlich zum Jahresende zu rechnen.