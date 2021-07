Am Mittwoch muss sich der Stadtrat bei seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause (17 Uhr, Congress-Forum) entscheiden, wie er sich zum umstrittenen Entwurf des Einheitlichen Regionalplans positioniert. Dazu liegen Anträge mehrerer Fraktionen vor: SPD und CDU fordern in ihrem gemeinsamen Papier, dass eine für mögliche spätere Bauprojekte vorgesehene Potenzialfläche im Norden Flomersheims aus dem Plan gestrichen werden. Für die besonders stark kritisierten 20 Hektar am Westring und ein weiteres Gebiet auf Gemarkung des Vororts schlagen die Fraktionen vor, sie im Zusammenhang mit dem neuen Flächennutzungsplan der Stadt zu prüfen und über ihre Notwendigkeit zu entscheiden. Das Areal am Westring komplett aus dem Regionalplan streichen, das möchte die FWG. Die Fläche sei „überdimensioniert, derzeit nicht notwendig“ und stoße auch in der Bevölkerung auf geringe Akzeptanz, heißt es im Antrag der Freien Wähler. Frankenthal soll nach Ansicht von Fraktionschef Jesko Piana erst die angefangenen Projekte andernorts beenden, „bevor wertvolle landwirtschaftliche Fläche versiegelt und bebaut wird“. Ähnlich argumentiert auch die FDP: Sie möchte allerdings gleich alle drei auf Flomersheimer Gebiet für eventuell späteren Wohnungsbau vorgesehenen Flächen aus dem Entwurf eliminieren. Fraktionssprecher Thomas Börstler schlägt stattdessen vor, auf das Stadtgebiet verteilt kleinere Flächen auszuweisen.