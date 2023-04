Als eine Art Masterplan, der die Entwicklung von Wohnungsbau und Gewerbe in Kommunen aus drei Bundesländern regelt, soll der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar dienen. Der Entwurf dafür, der nicht nur in Frankenthal für Diskussionen gesorgt hatte, weil sich die Stadt in ihrer Planung von Gewerbe- und Wohnflächen beschränkt sieht, geht nun in die zweite Runde. Eingearbeitet wurden Änderungen, die unter anderem von Bürgern und Kommunen eingebracht wurden. Betroffen sind laut Mitteilung der Stadt die Plankapitel 1.4 „Wohnbauflächen“ und 1.5 „Gewerbliche Wohnbauflächen“. Diese erste Änderung liegt bis einschließlich Dienstag, 25. April, aus. Bürger können die Unterlagen

bei der Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Planen und Bauen, Verwaltungsgebäude JM-Center, Nachtweideweg 1-7, studieren. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Mittwoch, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr; Donnerstag, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, sowie Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr. Im Internet sind die Unterlagen unter www.m-r-n.com/regionalplanaenderung veröffentlicht. Anregungen zu den gegenüber der ersten Offenlage geänderten Teilen des Entwurfs können bis 9. Mai vorgebracht werden: schriftlich an Verband Region Rhein-Neckar, M 1, 4-5, 68161 Mannheim, oder per E-Mail an beteiligung-regionalplan@vrrn.de. Ergänzend werden die Planunterlagen auch über eine Online-Beteiligungsplattform unter https://beteiligung-regionalplan.de/vrrn2 bereitgestellt.