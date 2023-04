Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Ex-Nationalspieler außer Form und konditionelle Defizite: Diese toxische Mischung sorgte für Ernüchterung bei den Tischtennisfreunden Frankenthal zum Saisonstart in der Regionalliga. In zwei Heimspielen gab es am Sonntag nur einen Zähler. Aber auch einen kleinen Lichtblick.

Noch Sand im Getriebe war zum Saisonstart der Regionalliga Südwest bei den Herren der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF). Nur ein Punkt betrug die enttäuschende Ausbeute aus den beiden