FRANKENTHAL. Der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) hat vorgelegt. Nun hat der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) nachgezogen und die Saison 2020/21 in seinem Einflussbereich unterhalb der Ersten Bundesliga am Dienstag aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet. Betroffen ist auch die Regionalliga Südwest, in der die Herren des TTF Frankenthal aktiv sind.

Die Formulierungen variieren von Sportart zu Sportart ein wenig. Das Resultat ist aber das gleiche. Die Saison 2020/21 wird gestrichen. Im Falle des Deutschen Tischtennisbundes ist die Sprachregelung, dass