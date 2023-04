Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TTF Frankenthal haben dem Druck standgehalten: Der Tischtennis-Regionalligist hat durch zwei Auswärtssiege am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Nach dem 6:4 über die TG Wallertheim und das 8:2 gegen den FSV Mainz 05 II haben die TTF ihr Schicksal am letzten Spieltag in der eigenen Hand.

In Wallertheim lastete der Druck des Gewinnen-müssens auf den TTF-Herren. Mitentscheidend für den späteren Erfolg war der Sieg in den beiden Doppeln. Das war Frankenthal in der Rückrunde