Das Saisonende in der Regionalliga Südwest rückt für die Herren der TTF Frankenthal immer näher. Drei Spiele stehen noch aus. Zweimal sind die TTF am Wochenende gefordert: am Samstag (16 Uhr) bei der TG Wallertheim und am Sonntag (14 Uhr) beim FSV Mainz 05 II. Um die Chance auf den Ligaverbleib über den Relegationsplatz acht zu wahren, muss zumindest ein Sieg herausspringen.

Klar ist: Nach dem Wochenende wird feststehen, ob die TTF-Herren noch aus eigener Kraft Platz acht sichern können. Aktuell liegt Frankenthal mit 9:21 Punkten nur deshalb noch knapp vor Hauptkonkurrent