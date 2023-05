Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich hätten die TTF Frankenthal in der Tischtennis-Regionalliga Südwest am Wochenende ein Heimspiel gegen Freiburg gehabt. Stattdessen müssen sie am Sonntag (14 Uhr) im Breisgau antreten. Die Partie dort war Anfang Dezember kurzfristig von den Gastgebern abgesagt worden. Der Protest der TTF läuft noch. Ein Urteil gibt es noch nicht.

Es ist eine Situation, die TTF-Kapitän Peter Beranek nicht versteht: Obwohl es noch keine Entscheidung des Bundesgerichts des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) nach dem Protest der Frankenthaler