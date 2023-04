Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach fünf Wochen Pause greift Tischtennis-Regionalligist TTF Frankenthal wieder ins Geschehen ein. Nach dem sensationellen Punktgewinn gegen Tabellenführer Bietigheim-Bissingen warten zwei Auswärtsspiele auf die TTF – am Samstag (18.10 Uhr) bei den TTSF Hohberg und am Sonntag (13 Uhr) nach einer Übernachtung in Südbaden bei der FT 1844 Freiburg.

Bei diesen beiden Duellen sieht TTF-Kapitän Peter Beranek durchaus Chancen, das bisher gut gefüllte Punktekonto des Aufsteigers (5:5) weiter aufzustocken. Hohberg ist zwar auf Platz