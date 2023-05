Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal bestreiten am Sonntag (12.30 Uhr) ihr drittes Saisonspiel in der Regionalliga Südwest. In der Peter-Trump-Halle zu Gast ist der FSV Mainz 05 II. TTF-Kapitän Peter Beranek rechnet sich durchaus etwas aus.

Die Freude über den unerwarteten 6:4-Sieg beim TV 06 Limbach ist auch nach mehr als eineinhalb Wochen noch groß. „Wir hatten nicht erwartet, dort überhaupt etwas mitzunehmen. Dass es