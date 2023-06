Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frankenthal. Mit zwei Siegen und einer Niederlage sind die ersten Herren der TTF Frankenthal besser als erwartet in die Regionalligasaison gestartet. Dass es so erfolgreich weitergeht, ist zumindest an diesem Wochenende wohl nicht zu erwarten. In der Peter-Trump-Halle sind die beiden nominell stärksten Teams der Regionalliga Südwest zu Gast.

Am Samstag trifft das Team um Kapitän Peter Beranek um 15.30 Uhr in der Peter-Trump-Halle auf den TSV Kuppingen. Am Sonntag folgt noch die Begegnung gegen den TTC Bietigheim-Bissingen. Der Spielbeginn