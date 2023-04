Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So langsam müssen die Herren der TTF Frankenthal in der Tischtennis-Regionalliga Südwest anfangen zu punkten. Erst einen Zähler hat das Schlusslicht. Die Gegner in der Peter-Trump-Halle am Wochenende, FSV Mainz 05 II (Samstag, 15.30 Uhr) und TG Wallertheim (Sonntag, 11 Uhr), haben aber auch noch keine Bäume ausgerissen. Bei den TTF muss der Kapitän wieder zum Schläger greifen.

Der Kapitän ist zurück an Bord. Oder anders: Der Notfall ist eingetreten. Peter Beranek, der nach den namhaften Neuverpflichtungen von Mattis Burgis und Javad Sohrabi nur noch in