Die Hoffnung der TTF Frankenthal auf zwei Punkte am grünen Tisch in der Tischtennis-Regionalliga Südwest haben sich zerschlagen. Das Bundesgericht des Deutschen Tischtennisbunds (DTTB) hat den Protest der TTF gegen die kurzfristige Absage der Partie in Freiburg abgelehnt.

FT Freiburg gegen TTF Frankenthal – diese Partie der Tischtennis-Regionalliga Südwest hätte ursprünglich Anfang Dezember stattfinden sollen. Doch die Gastgeber sagten kurzfristig ab.