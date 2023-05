Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die jüngste Niederlage hat die Damen der TG Frankenthal geärgert. Im Heimspiel gegen den TuS Obermenzing will das Team von Trainer Tobias Stumpf am Samstag zurück in die Erfolgsspur finden. Das Ziel ist klar: die Verteidigung der Tabellenführung in der Ersten Regionalliga Süd.

3:4 musste sich die TG am vergangenen Samstag den engagiert um den Klassenerhalt kämpfenden Stuttgarter Kickers geschlagen geben. Für die Frankenthalerinnen war es die erste Niederlage